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Experten optimistisch 04.08.2026 03:29:42

SpaceX-Aktie: Wie gross ist das China-Risiko wirklich?

SpaceX-Aktie: Wie gross ist das China-Risiko wirklich?

Die SpaceX-Aktie hat sich von ihrem Rekordhoch spürbar entfernt, doch Bernstein bleibt trotz Chinas Raketen-Erfolg bei seiner Outperform-Einstufung.

• China habe mit der Bergung des Long-March-10B-Boosters am 10. Juli einen Meilenstein erreicht
• Wiederverwendbarkeit sei damit aber noch nicht bewiesen
• Bernstein bestätigt trotz des jüngsten Kursrückgangs der SPCX-Aktie die Einstufung "Outperform" mit Kursziel 239 US-Dollar

China meldet Bergung des Long-March-10B-Boosters

China ist es gelungen, die erste Stufe seiner Rakete Long March 10B erfolgreich zu bergen. Nach Angaben von Bernstein-Analyst Douglas Harned kam dieser Meilenstein rund sechs Monate früher als von ihm erwartet, wie Investing.com berichtet.

Dennoch liege China laut Bernstein weiterhin deutlich hinter SpaceX zurück: Die Wiederverwendbarkeit der Long-March-10-Trägerrakete sei bislang nicht nachgewiesen worden, während SpaceX seine Falcon-9-Booster bereits seit fast einem Jahrzehnt wiederverwende und im vergangenen Jahr 165 Starts absolviert habe. Bevor China die Startkadenz von SpaceX erreichen könne, müsse das Land zunächst schnelle Wiederstarts nachweisen und eine hochfrequente Fertigung aufbauen, so das Analysehaus.

Bernstein: Landung allein ist noch keine Wiederverwendung

Zentral für Harneds Einschätzung ist die Unterscheidung zwischen einer einmaligen Bergung und tatsächlicher Wiederverwendbarkeit: China habe bislang nicht gezeigt, dass es seine Raketen-Booster wiederverwenden könne, so der Analyst. SpaceX dagegen fliege Falcon-9-Erststufen seit knapp zehn Jahren erneut und stütze die damit erreichte Startkadenz von 165 Missionen im vergangenen Jahr auf eine eingespielte Fertigungslinie für Zweitstufen, eine Fähigkeit, die China in diesem Umfang noch nicht demonstriert habe.

Hinzu kommt laut Bernstein ein konzeptioneller Unterschied im Raketendesign: Der Long March 10B sei nur auf die Wiederverwendung der Erststufe ausgelegt. SpaceX' Starship-System ziele dagegen auf vollständige Wiederverwendbarkeit von Erst- und Zweitstufe ab. Zwar habe SpaceX diese volle Wiederverwendbarkeit selbst noch nicht nachgewiesen, doch stelle allein die Architektur einen wachsenden technologischen Vorsprung dar, den Chinas aktuelles Programm nicht adressiere.

Reaktion der SpaceX-Aktie und Analystenkonsens

Obwohl sich die SpaceX-Aktie inzwischen deutlich von ihrem NASDAQ-Allzeithoch bei 225,64 US-Dollar entfernt hat, bestätigte Bernstein seine Einstufung "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar. Auch der breitere Analystenkonsens bleibt bullish: Laut TipRanks-Daten bleiben von 30 Analysten 23 bei "buy", sechs Experten stufen das Papier mit "hold" ein, während nur ein Analyst zum Verkauf rät. Das durchschnittliche Kursziel beläuft sich auf 239,04 US-Dollar und damit liegt Bernstein genau in der Mitte.

Langfristige Ambitionen Chinas

Bernstein stuft China trotz des noch bestehenden Rückstands als glaubwürdigste langfristige Herausforderung für SpaceX ein, mit Verweis auf die erheblichen staatlichen Ressourcen und ehrgeizigen Ziele des Landes. Dazu zählen eine geplante bemannte Mondlandung um das Jahr 2030 sowie Pläne zur Stationierung von mehr als 200'000 Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn.

Nach Einschätzung des Analysehauses läuft die wachsende Konkurrenz zwischen den USA und China auf einen neuen "Wettlauf ins All" hinaus, einen Wettlauf, der die staatliche Unterstützung für SpaceX und andere US-Luft- und Raumfahrtunternehmen zusätzlich verstärken könnte.

Markus Maier, Redaktion finanzen.ch

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