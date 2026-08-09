So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren

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Am 08.08.2025 lag der Kurs von Sui bei 3.841 USD. Bei einer Investition von 10’000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2’603.72 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’803.54 USD, da Sui am 08.08.2026 0.6927 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 81.96 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 06.08.2026 bei 0.6712 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 13.08.2025 bei 4.014 USD.

Redaktion finanzen.net