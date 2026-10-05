freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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freenet Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Freenet auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Lars Vom-Cleff rechnet mit einem Umsatzwachstum von 27 Prozent im Jahresvergleich, gestützt durch die Konsolidierung von mobilezone Deutschland und das organische Wachstum im IPTV-Bereich. Dies schrieb er am Montag mit Blick auf den im November anstehenden Quartalsbericht. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) dürfte im Jahresvergleich um 10 Prozent zurückgehen, wobei der Bereich Mobile Communication weiterhin durch die negativen Auswirkungen eines Vertrags mit einem Netzbetreiber belastet werde./ajx/bek;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.02 €
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Abst. Kursziel*:
25.98%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
22.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.20%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
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