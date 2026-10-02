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02.10.2026 17:58:12
Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen
Der TecDAX schloss den Freitagshandel im Plus ab.
Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 2.38 Prozent fester bei 4’074.01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 558.145 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.605 Prozent höher bei 4’003.56 Punkten in den Freitagshandel, nach 3’979.48 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’082.25 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’994.62 Einheiten.
So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2.62 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 02.09.2026, einen Stand von 4’012.70 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 02.07.2026, einen Wert von 3’887.74 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’727.94 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.41 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit Infineon (+ 8.78 Prozent auf 64.64 EUR), AIXTRON SE (+ 7.62 Prozent auf 39.67 EUR), Siltronic (+ 6.68 Prozent auf 83.85 EUR), JENOPTIK (+ 5.89 Prozent auf 43.84 EUR) und QIAGEN (+ 5.80 Prozent auf 40.41 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3.57 Prozent auf 2.92 EUR), Ottobock (-2.12 Prozent auf 50.80 EUR), Drägerwerk (-1.52 Prozent auf 117.00 EUR), SAP SE (-1.51 Prozent auf 183.92 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.60 Prozent auf 26.56 EUR).
TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’616’141 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214.289 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der TecDAX-Werte
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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