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MDAX-Kursentwicklung 02.10.2026 17:58:12

Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün

Börse Frankfurt: MDAX schlussendlich in Grün

Der MDAX zeigte zum Handelsende eine positive Tendenz.

Porsche vz.
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Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0.51 Prozent auf 30’405.98 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 342.800 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.386 Prozent fester bei 30’368.07 Punkten in den Handel, nach 30’251.37 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’334.69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’663.96 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2.18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’958.41 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 02.07.2026, den Stand von 32’544.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’733.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1.85 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 7.62 Prozent auf 39.67 EUR), Siltronic (+ 6.68 Prozent auf 83.85 EUR), JENOPTIK (+ 5.89 Prozent auf 43.84 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.62 Prozent auf 77.00 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 3.75 Prozent auf 160.60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil KION GROUP (-7.68 Prozent auf 35.81 EUR), AUTO1 (-4.80 Prozent auf 16.47 EUR), LANXESS (-2.50 Prozent auf 12.09 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2.50 Prozent auf 78.00 EUR) und flatexDEGIRO (-2.50 Prozent auf 27.30 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’117’367 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38.758 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.71 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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