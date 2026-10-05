XETRA-Handel TecDAX verbucht Verluste

Um 15:40 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.12 Prozent leichter bei 4’077.17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 565.479 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.234 Prozent fester bei 4’091.47 Punkten, nach 4’081.92 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’049.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4’101.09 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’022.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’899.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’734.20 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 12.50 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3’322.31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 5.41 Prozent auf 6.73 EUR), Nemetschek SE (+ 3.25 Prozent auf 63.45 EUR), HENSOLDT (+ 2.50 Prozent auf 81.32 EUR), EVOTEC SE (+ 2.40 Prozent auf 2.99 EUR) und United Internet (+ 2.33 Prozent auf 24.64 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.00 Prozent auf 73.15 EUR), JENOPTIK (-3.38 Prozent auf 42.36 EUR), PVA TePla (-2.44 Prozent auf 35.20 EUR), Drägerwerk (-2.39 Prozent auf 114.20 EUR) und SMA Solar (-2.29 Prozent auf 59.75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’971’685 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.40 erwartet. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch