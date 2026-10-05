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XETRA-Handel im Blick 05.10.2026 12:26:13

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Mittag

Der TecDAX zeigt sich am Montag in Rot.

Nemetschek
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Um 12:08 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.38 Prozent leichter bei 4’066.57 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 565.479 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.234 Prozent stärker bei 4’091.47 Punkten in den Montagshandel, nach 4’081.92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’049.01 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’101.09 Zähler.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 4’022.75 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 3’899.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 3’734.20 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 12.20 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit TeamViewer (+ 3.06 Prozent auf 6.58 EUR), United Internet (+ 2.41 Prozent auf 24.66 EUR), Nemetschek SE (+ 2.03 Prozent auf 62.70 EUR), ATOSS Software (+ 1.69 Prozent auf 84.40 EUR) und IONOS (+ 1.24 Prozent auf 32.64 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.64 Prozent auf 74.20 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.07 Prozent auf 30.34 EUR), JENOPTIK (-2.92 Prozent auf 42.56 EUR), Nordex (-2.55 Prozent auf 37.40 EUR) und SMA Solar (-2.37 Prozent auf 59.70 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’226’874 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 212.280 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.02 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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