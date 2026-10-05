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XETRA-Handel im Fokus 05.10.2026 09:28:16

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich

Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Montagshandels freundlich

So bewegt sich der TecDAX heute.

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Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.06 Prozent auf 4’084.42 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 565.479 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.234 Prozent höher bei 4’091.47 Punkten, nach 4’081.92 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 4’081.65 Punkte, das Tageshoch hingegen 4’101.09 Zähler.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 4’022.75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’899.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’734.20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12.70 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 4.15 Prozent auf 64.00 EUR), TeamViewer (+ 3.29 Prozent auf 6.59 EUR), ATOSS Software (+ 2.29 Prozent auf 84.90 EUR), Kontron (+ 1.71 Prozent auf 21.44 EUR) und IONOS (+ 1.43 Prozent auf 32.70 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Carl Zeiss Meditec (-4.47 Prozent auf 29.90 EUR), SMA Solar (-2.62 Prozent auf 59.55 EUR), QIAGEN (-1.58 Prozent auf 39.77 EUR), Siemens Healthineers (-1.16 Prozent auf 37.42 EUR) und Nordex (-0.78 Prozent auf 38.08 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 229’284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.40 erwartet. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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