Fraport 61.40 CHF 1.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Da die Eckdaten bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Free Cashflow des Flughafenbetreibers gelegen, der stark ausgefallen sei, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.