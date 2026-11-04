Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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04.11.2026 09:35:40
Fraport Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Da die Eckdaten bereits bekannt seien, habe der Fokus auf dem Free Cashflow des Flughafenbetreibers gelegen, der stark ausgefallen sei, schrieb Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
81.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
66.90 €
|
Abst. Kursziel*:
21.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
67.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.36%
|
Analyst Name::
Elodie Rall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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