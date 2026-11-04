Fraport 61.40 CHF 1.29% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach detaillierten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Free Cashflow des Flughafenbetreibers habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb Graham Hunt in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die Eckdaten seien bereits in der Vorwoche veröffentlicht worden./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.