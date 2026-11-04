Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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05.11.2026 10:46:57
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fraport nach endgültigen Resultaten des dritten Quartals von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein höheres Zinsniveau im Bewertungsmodell, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.13%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.34%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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