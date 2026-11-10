MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50.16 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19.936 Fraport-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’399.52 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 09.11.2026 auf 70.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.95 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Fraport eine Marktkapitalisierung von 6.32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch