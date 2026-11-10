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10.11.2026 10:02:07
MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Fraport-Investment gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 50.16 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19.936 Fraport-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’399.52 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 09.11.2026 auf 70.20 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.95 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Fraport eine Marktkapitalisierung von 6.32 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Fraport-Anteils bei 35.40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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