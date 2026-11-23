Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit dem vor allem auf Social Media gehypten PDRN. Dabei handelt es sich um Fragmente aus Lachs-DNA, die in der ästhetischen Medizin und vor allem in südkoreanischen Hautpflege-Produkten eingesetzt werden. Die Hautpflegekonzerne hätten auf den PDRN-Trend bemerkenswert schnell reagiert, schrieb der Experte. L?Oréal scheine dabei besonders gut aufgestellt zu sein. Unilever punkte hingegen bei der Skalierbarkeit mit Blick auf die alltägliche Körperpflege. Beiersdorf hingegen verfolge einen anderen Innovationsansatz und bevorzuge eigene Moleküle, deren Rechte es selbst besitze./edh/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
78.72 €
|
Abst. Kursziel*:
20.68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
81.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.91%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
24.11.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 (EQS Group)
|
20.11.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: So steht der DAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|19.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|17.11.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|28.10.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|74.52
|3.93%
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|09:30
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|09:29
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Deutsche Bank AG
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Danone Overweight
|09:12
|
JP Morgan Chase & Co.
BAT Overweight
|08:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Henkel vz. Underweight
|08:10
|
JP Morgan Chase & Co.
AB InBev Neutral
|08:01
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform