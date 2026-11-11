MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochnachmittag schwächer

Der MDAX sinkt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.03 Prozent auf 31’024.23 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 347.979 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.277 Prozent auf 31’120.43 Punkte an der Kurstafel, nach 31’034.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’964.18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’322.59 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1.32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29’989.90 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 32’224.89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29’204.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0.144 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.54 Prozent auf 50.45 EUR), AIXTRON SE (+ 5.17 Prozent auf 33.39 EUR), Siltronic (+ 4.10 Prozent auf 55.85 EUR), AUMOVIO (+ 3.22 Prozent auf 32.10 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1.87 Prozent auf 81.80 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AUTO1 (-5.69 Prozent auf 15.42 EUR), RENK (-4.36 Prozent auf 34.21 EUR), Fraport (-2.33 Prozent auf 69.10 EUR), DEUTZ (-2.15 Prozent auf 9.81 EUR) und Bilfinger SE (-2.13 Prozent auf 62.15 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’950’941 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41.359 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.77 erwartet. Mit 8.44 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch