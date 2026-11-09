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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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09.11.2026 06:49:20

Fraport Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 81 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall passte ihre Schätzungen am Sonntag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Die operative Ergebnisprognose für 2027 bleibt weitgehend unverändert./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2026 / 20:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68.15 € 		Abst. Kursziel*:
17.39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
69.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.77%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
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04.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
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