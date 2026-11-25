|Commodities im Blick
|
25.11.2026 10:13:20
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochvormittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 3.534,95 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,60 Prozent niedriger als am Vortag (3.556,37 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Silberpreis um -1,63 Prozent auf 40,35 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 41,02 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen verliert der Platinpreis um -1,26 Prozent auf 1.256,00 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.272,00 US-Dollar.
Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,44 Prozent auf 853,00 US-Dollar, nach 865,50 US-Dollar am Vortag.
Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,24 Prozent auf 91,18 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 91,40 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (82,05 US-Dollar) geht es um -0,74 Prozent auf 81,44 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -1,78 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.
Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,62 US-Dollar am Vortag auf 3,58 US-Dollar nach unten (--1,17 Prozent).
Daneben sinkt der Maispreis um -0,58 Prozent auf 4,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,34 US-Dollar.
Nach 12,34 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochvormittag um -1,01 Prozent auf 12,22 US-Dollar gesunken.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (353,00 US-Dollar) geht es um -0,59 Prozent auf 350,90 US-Dollar nach unten.
Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Mittwochvormittag nach. Um -0,38 Prozent auf 0,58 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,58 US-Dollar.
Zudem fällt der Zuckerpreis. Um -0,23 Prozent reduziert sich der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,18 US-Dollar, nachdem der Zuckerpreis am Vortag noch bei 0,18 US-Dollar lag.
Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochvormittag nach. Um -1,29 Prozent auf 3,28 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,32 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,73 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Milchpreis bei 17,74 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Heizölpreis kaum von der Stelle. Um 10:05 Uhr werden 97,74 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
Daneben wertet der Kohlepreis um 09:52 Uhr ab. Es geht -0,60 Prozent auf 133,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 133,80 US-Dollar stand.
Redaktion Finanzen.net
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue US-Zolldrohungen: SMI und DAX im Plus -- Asiens Börsen tief im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen. In Fernost sind am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.