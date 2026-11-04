Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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Fraport Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sein Augenmerk vor allem auf den freien Cashflow richten. Diese für Anleger viel beachtete Kenngröße liege für 2026 auf Kurs. 2027 dürfte der Cashflow zudem beträchtlich ausfallen mit von ihm erwarteten 440 Millionen Euro. Der Konsens erwarte sogar 10 Millionen Euro mehr./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
68.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11.76%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
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03.11.26
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02.11.26
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31.10.26
|So stuften die Analysten die Fraport-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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27.10.26
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26.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|61.30
|3.55%
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Goldman Sachs Group Inc.
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|13:54
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Goldman Sachs Group Inc.
Bayer Buy
|13:46
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Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Bank Buy
|13:46
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Deutsche Bank AG
Fraport Hold