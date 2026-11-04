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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

61.80
CHF
2.60
CHF
4.39 %
14:42:09
SWX
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04.11.2026 13:46:30

Fraport Hold

Fraport
61.40 CHF 1.29%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das dritte Quartal habe weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Markt dürfte sein Augenmerk vor allem auf den freien Cashflow richten. Diese für Anleger viel beachtete Kenngröße liege für 2026 auf Kurs. 2027 dürfte der Cashflow zudem beträchtlich ausfallen mit von ihm erwarteten 440 Millionen Euro. Der Konsens erwarte sogar 10 Millionen Euro mehr./ck/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 07:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
63.85 € 		Abst. Kursziel*:
-6.03%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
68.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.76%
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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