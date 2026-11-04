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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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05.11.2026 13:29:18

Fraport Underweight

Fraport
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Wachstum im Ausland, Druck zuhause", so lautet am Mittwoch das Fazit des Analysten Andrew Lobbenberg zum Quartalsbericht des Flughafenbetreibers. Er geht davon aus, dass die Dividende bis 2028 nicht steigen wird./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Underweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
67.80 € 		Abst. Kursziel*:
-12.98%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
67.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.17%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
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12:26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
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04.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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