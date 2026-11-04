Fraport 62.04 CHF 1.04% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 57 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. "Wachstum im Ausland, Druck zuhause", so lautet am Mittwoch das Fazit des Analysten Andrew Lobbenberg zum Quartalsbericht des Flughafenbetreibers. Er geht davon aus, dass die Dividende bis 2028 nicht steigen wird./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:18 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.