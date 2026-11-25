Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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Henkel vz Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 65 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen, schrieb Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027. Das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Bei Henkel dürfte indes die Geschäftsdynamik nachlassen. Vorsichtig ist Pannuti bei den Softdrinkherstellern und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Underweight
|
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
87.74 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.22%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
87.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-20.38%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
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