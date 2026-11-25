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|Lohnender Vonovia SE-Einstieg?
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25.11.2026 10:02:18
DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vonovia SE von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Vonovia SE-Investment gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Vonovia SE-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 49.83 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.007 Vonovia SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 17.07 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34.25 EUR wert. Mit einer Performance von -65.75 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Vonovia SE eine Börsenbewertung in Höhe von 14.48 Mrd. Euro. Vonovia SE-Papiere wurden am 11.07.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Vonovia SE-Aktie bei 17.10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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