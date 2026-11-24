BAT Aktie 909525 / GB0002875804
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BAT Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat British American Tobacco auf ihre "Analyst Focus List" gesetzt. Die fundamentale Einschätzung bleibt beim Kursziel von 5300 Pence auf "Overweight", wie Celine Pannuti in ihrem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2027 schrieb. Nach der bislang guten Geschäfts- und Kursentwicklung 2026 seien die Aussichten im kommenden Jahr durchwachsen - das größte Gewinnrisiko sei die höhere Kosteninflation. Die besten Chancen hätten Unternehmen, die Wachstum zu einem vernünftigen Preis böten. Pannuti favorisiert den Lebensmittelsektor mit Ausnahme der Schokoladenhersteller und die Tabak- und Zutatenhersteller. Positiv sieht sie auch die Kosmetikhersteller. Dagegen ist sie bei den Softdrinkherstellern vorsichtig und wird zurückhaltender bei den Brauereien. Die Aussichten für die Spirituosenhersteller seien durchwachsen. Als Top-Werte für 2027 nennt die Expertin Unilever, British American Tobacco, Nestle, Puig, Kerry, Danone, Carlsberg und Reckitt./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Overweight
|
Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
44.99 £
|
Abst. Kursziel*:
17.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
45.24 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.15%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
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