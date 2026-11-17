Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fraport-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 62.84 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 159.134 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Fraport-Aktien wären am 16.11.2026 11’012.09 EUR wert, da der Schlussstand 69.20 EUR betrug. Die Steigerung von 10’000 EUR zu 11’012.09 EUR entspricht einer Performance von +10.12 Prozent.

Alle Fraport-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6.35 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Fraport-Anteilsschein bei 35.40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch