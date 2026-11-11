Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Der MDAX ging nahezu unverändert (plus 0.09 Prozent) bei 31’062.53 Punkten aus dem Mittwochshandel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 347.979 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.277 Prozent auf 31’120.43 Punkte an der Kurstafel, nach 31’034.35 Punkten am Vortag.

Bei 31’322.59 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30’964.18 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit 29’989.90 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’224.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29’204.45 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 0.267 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 8.79 Prozent auf 52.00 EUR), AIXTRON SE (+ 8.00 Prozent auf 34.29 EUR), Siltronic (+ 7.46 Prozent auf 57.65 EUR), AUMOVIO (+ 4.98 Prozent auf 32.65 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2.93 Prozent auf 82.65 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen AUTO1 (-5.32 Prozent auf 15.48 EUR), RENK (-4.47 Prozent auf 34.17 EUR), DEUTZ (-2.94 Prozent auf 9.73 EUR), Fraport (-2.90 Prozent auf 68.70 EUR) und Bilfinger SE (-2.83 Prozent auf 61.70 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’054’612 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41.359 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch