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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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14:22:58
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06.10.2026 13:45:47

Fraport Underweight

Fraport
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 68 auf 57 Euro gesenkt. Andrew Lobbenberg prognostizierte dem Flughafenbetreiber in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung ähnlih wie der gesamten europäischen Branche ein schwächeres Verkehrsaufkommen im Winter./gl/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 17:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Underweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
59.20 € 		Abst. Kursziel*:
-3.72%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
60.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.79%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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