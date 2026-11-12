Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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12.11.2026 10:07:12
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen sei im Oktober auf Vorjahresniveau gewesen - anders als im September mit einem Anstieg zum Vorjahr, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Stark entwickelt hätten sich die internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68.75 €
|
Abst. Kursziel*:
9.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.23%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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