Fraport 63.92 CHF 0.94% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen sei im Oktober auf Vorjahresniveau gewesen - anders als im September mit einem Anstieg zum Vorjahr, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Stark entwickelt hätten sich die internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.