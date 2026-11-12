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Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

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12.11.2026 10:07:12

Fraport Buy

Fraport
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Das Passagieraufkommen sei im Oktober auf Vorjahresniveau gewesen - anders als im September mit einem Anstieg zum Vorjahr, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Stark entwickelt hätten sich die internationalen Aktivitäten außerhalb der Türkei./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fraport AG Buy
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Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
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10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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