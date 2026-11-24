Vor 10 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fraport-Papier an diesem Tag 53.64 EUR wert. Bei einem Fraport-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.864 Fraport-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2026 gerechnet (64.80 EUR), wäre die Investition nun 120.81 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 20.81 Prozent zugenommen.

Fraport wurde am Markt mit 5.86 Mrd. Euro bewertet. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35.40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch