Vor 5 Jahren wurde das Zalando-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Zalando-Aktie bei 78.28 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Zalando-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 127.747 Zalando-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’713.59 EUR, da sich der Wert einer Zalando-Aktie am 24.11.2026 auf 29.07 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62.86 Prozent eingebüsst.

Alle Zalando-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.08 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Zalando-Papiers fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines Zalando-Anteils lag damals bei 24.10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch