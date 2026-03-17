Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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18.03.2026 07:36:16
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Fraport von 90,50 auf 95,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg hob am Dienstagabend in seinem Resümee zum Geschäftsbericht den positiven Free Cashflow der Frankfurter hervor. Auch die künftige Entwicklung sei angesichts klarer Investitionspläne nun besser absehbar./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76.10 €
|
Abst. Kursziel*:
24.84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
76.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.43%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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