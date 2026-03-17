Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
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18.03.2026 08:56:11
Fraport Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen des Flughafenbetreibers für 2025 mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
77.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-20.78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.09%
|
Analyst Name::
Harishankar Ramamoorthy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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