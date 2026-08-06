Diageo 19.56 CHF 1.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 2223 Pence auf "Buy" belassen. Der Umsatz decke sich mit der Konsensschätzung, der operative Gewinn liege leicht darüber, schrieb Javier Gonzalez Lastra am Freitagnachmittag. Lateinamerika, Afrike und Europa hätten wie erwartet Rückenwind verliehen, während die Geschäfte in Nordamerika weiter unter Druck stünden./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 16:23 / GMT

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