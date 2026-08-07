Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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07.08.2026
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07.08.2026 14:00:15
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2330 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere sich zum disziplinierteren Unternehmen, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Die Erholung in Nordamerika brauche aber Zeit./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
22.30 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17.90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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