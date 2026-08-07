Diageo 19.36 CHF 2.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2330 auf 2230 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere sich zum disziplinierteren Unternehmen, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Die Erholung in Nordamerika brauche aber Zeit./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.