NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Die Ergebniskennziffern für das Geschäftsjahr 2025/26 seien besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Edward Mundy in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Plan zur Schaffung von Aktionärswert sei solide ? nun gelte es für den Spirituosenkonzern, ihn umzusetzen./rob/edh/ajx;