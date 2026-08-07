FTSE 100-Papier Diageo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Diageo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Die Diageo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Diageo-Aktie bei 33.14 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 GBP in die Diageo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 301.796 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5’228.61 GBP, da sich der Wert einer Diageo-Aktie am 06.08.2026 auf 17.33 GBP belief. Die Abnahme von 10’000 GBP zu 5’228.61 GBP entspricht einer negativen Performance von 47.71 Prozent.

Diageo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36.51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch