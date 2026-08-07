Diageo 19.36 CHF 2.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1800 Pence auf "Neutral" belassen. Der Spirituosenkonzern destilliere an einem ordentlichen Turnaround, schrieb Celine Pannuti am Freitag angesichts der Pläne vom Kapitalmarkttag einen Tag zuvor./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.