Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 17,71 GBP nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 17,71 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'885 Punkten realisiert. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,66 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,06 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115'550 Diageo-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 17,33 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 USD aus.
Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen
Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an
Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Diageo plc
|
16:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Montagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo zieht am Montagmittag an (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:33
|Diageo Neutral
|UBS AG
|08:58
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.