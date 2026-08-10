Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 17,71 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'885 Punkten realisiert. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,66 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,06 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115'550 Diageo-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 17,33 Prozent niedriger. Am 24.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,51 GBP. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,537 USD aus.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 28.01.2027 terminiert. Die Vorlage der Q2 2028-Ergebnisse wird von Experten am 27.01.2028 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,63 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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