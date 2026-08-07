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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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07.08.2026 11:16:35

Diageo Hold

Diageo
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Hold" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im Geschäftsjahr 2026 besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Die Ziele für 2027 lägen ebenfalls höher, mittelfristig liege man allerdings unter dem Konsens./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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