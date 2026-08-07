Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 17,88 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,20 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 3'896'062 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 24,44 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,60 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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