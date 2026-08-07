Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292UBS24476758NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Die Aktie von Diageo zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 17,88 GBP.

Diageo
19.36 CHF 2.92%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 17,88 GBP nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'910 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,28 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,20 GBP. Der Tagesumsatz der Diageo-Aktie belief sich zuletzt auf 3'896'062 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 21,42 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 24,44 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,800 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,60 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Aktie obenauf: Diageo will nach Übergangsjahr wieder wachsen

Paukenschlag bei Diageo: Blackstone übernimmt Cricket-Franchise für Milliarden-Summe - Aktie zieht an

Nach Geschäftsrückgang: Guinness-Hersteller Diageo streicht Dividende zusammen - Aktie fällt tief


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Diageo plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten