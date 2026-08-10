Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.14 Prozent tiefer bei 10’885.82 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.256 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’901.09 Punkte an der Kurstafel, nach 10’901.09 Punkten am Vortag.

Bei 10’878.10 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10’910.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’497.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 10’233.07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, bei 9’095.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.39 Prozent. Bei 10’989.45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 1.39 Prozent auf 11.63 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1.36 Prozent auf 14.15 GBP), Glencore (+ 1.33 Prozent auf 5.64 GBP), AstraZeneca (+ 1.06 Prozent auf 120.22 GBP) und IG Group (+ 0.74 Prozent auf 13.53 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Coca-Cola HBC (-2.54 Prozent auf 48.34 GBP), Legal General (-1.36 Prozent auf 3.12 GBP), Diageo (-1.34 Prozent auf 17.66 GBP), Admiral Group (-1.29 Prozent auf 38.36 GBP) und BAT (-1.22 Prozent auf 43.67 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2’466’024 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 306.904 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch