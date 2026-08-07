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Marktbericht 07.08.2026 12:26:14

Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Zuwächse.

Rentokil Initial PlcShs
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Am Freitag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.62 Prozent fester bei 10’935.06 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.253 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’867.91 Punkte an der Kurstafel, nach 10’867.89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10’936.82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10’855.17 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0.616 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10’665.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10’276.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9’100.77 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.89 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5.67 Prozent auf 28.93 GBP), Diageo (+ 3.52 Prozent auf 17.94 GBP), ConvaTec (+ 2.82 Prozent auf 2.33 GBP), Endeavour Mining (+ 2.52 Prozent auf 39.86 GBP) und Prudential (+ 2.43 Prozent auf 10.52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Rentokil Initial (-1.17 Prozent auf 3.59 GBP), BT Group (-0.94 Prozent auf 1.98 GBP), Computacenter (-0.86 Prozent auf 48.42 GBP), 3i (-0.80 Prozent auf 28.48 GBP) und Airtel Africa (-0.78 Prozent auf 3.29 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 17’327’675 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 303.101 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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