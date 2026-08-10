Diageo 19.56 CHF 1.06% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.