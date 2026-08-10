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10.08.2026 07:27:12
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 2200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy resümierte am Sonntag den jüngsten Kapitalmarkttag des Spirituosenkonzerns. Der neue Chef Dave Lewis setze seinen Turnaroundplan mit Nachdruck um./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2026 / 12:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
22.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.73 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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