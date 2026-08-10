Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 1700 auf 1770 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aussagen des Spirituosenherstellers zur Strategie seien "erfrischend offen und detailliert" gewesen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er begrüßte das, auch wenn er mit anderen Annahmen in die Telefonkonferenz gegangen sei. Es habe Positives wie Negatives gegeben./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.70 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.91 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.87 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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