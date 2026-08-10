Diageo 19.56 CHF 1.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Geschäftszahlen von 1700 auf 1770 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aussagen des Spirituosenherstellers zur Strategie seien "erfrischend offen und detailliert" gewesen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Er begrüßte das, auch wenn er mit anderen Annahmen in die Telefonkonferenz gegangen sei. Es habe Positives wie Negatives gegeben./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.