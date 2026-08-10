Diageo Aktie News: Diageo zieht am Montagmittag an

Das Papier von Diageo konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,7 Prozent auf 18,02 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'873 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Diageo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,11 GBP aus. Bei 18,06 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 607'046 Diageo-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 21,42 GBP. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 15,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 33,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,800 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,537 USD aus.

Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 27.01.2028 dürfte Diageo die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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