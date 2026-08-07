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FTSE 100-Kursverlauf 07.08.2026 15:58:16

LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus

LSE-Handel: FTSE 100 mit Kursplus

Mit dem FTSE 100 geht es am Nachmittag aufwärts.

Endeavour Mining
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Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 10’920.25 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.253 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 10’867.91 Punkte an der Kurstafel, nach 10’867.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10’855.17 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’959.94 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0.480 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10’665.88 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 07.05.2026, einen Stand von 10’276.95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9’100.77 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.74 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10’989.45 Punkte. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 6.03 Prozent auf 29.03 GBP), Endeavour Mining (+ 4.66 Prozent auf 40.69 GBP), Prudential (+ 2.97 Prozent auf 10.58 GBP), Diageo (+ 2.91 Prozent auf 17.83 GBP) und StJamess Place (+ 2.86 Prozent auf 11.50 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Pearson (-1.42 Prozent auf 12.12 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.22 Prozent auf 32.75 GBP), BP (-1.12 Prozent auf 5.14 GBP), BT Group (-1.05 Prozent auf 1.98 GBP) und Computacenter (-1.02 Prozent auf 48.34 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34’923’060 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 303.101 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bank of Georgia Group-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

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