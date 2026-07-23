Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’132 -1.3%  SPI 19’858 -1.2%  Dow 51’742 -0.9%  DAX 24’958 -0.8%  Euro 0.9299 0.0%  EStoxx50 6’246 -1.1%  Gold 4’072 -1.4%  Bitcoin 53’411 -0.7%  Dollar 0.8167 0.3%  Öl 99.2 5.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche149905998UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie fällt: Gewinn- und Umsatzplus bei IBM - Wachstumsprognose leicht gesenkt - Übernahme von HRL Laboratories
Shell-Aktie und ExxonMobil-Aktie legen nach Öl-Eskalation zu - Ölpreis geht in Richtung 100 Dollar Marke
Unilever-Aktie unter Druck: McCormick plant nach Foods-Deal Londoner Zweitnotierung
EZB legt Zinspause ein - Märkte blicken bereits auf September
Ausblick: Volkswagen (VW) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
ETF Sparplan

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

16.80
CHF
-0.27
CHF
-1.58 %
12:05:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.07.2026 13:31:58

Diageo Buy

Diageo
16.80 CHF -1.58%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2223 Pence belassen. Für die Unternehmen aus dem Bier- und Softdrink-Sektor rechne er mit einer relativ positiven Quartalsberichtssaison, die von Großereignissen wie der Fußball-Weltmeisterschaft sowie einer niedrigen Vergleichsbasis aus dem Vorjahr profitiert haben sollte, schrieb Javier Gonzalez Lastra in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. Für die Spirituosenhersteller hingegen sei der entscheidende US-Markt weiterhin herausfordernd, was die Ergebnisse voraussichtlich weniger erfreulich ausfallen lassen dürfte./edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 15:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.23 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.48 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.50 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Javier Gonzalez Lastra 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse