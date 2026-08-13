Diageo Aktie News: Diageo am Mittag stärker

Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 12:28 Uhr 1,1 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'805 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 17,52 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,46 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 357'771 Stück.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 18,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2026 auf bis zu 13,51 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,370 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,551 USD.

Die Kennzahlen für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 27.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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