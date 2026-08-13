Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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13.08.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Anleger greifen bei Diageo am Donnerstagvormittag zu
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 17,41 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 17,41 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'805 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Diageo-Aktie bei 17,50 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,46 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 90'057 Diageo-Aktien.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,42 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 18,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 28,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,551 USD, nach 0,370 GBP im Jahr 2026.
Diageo dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,64 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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