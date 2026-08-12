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12.08.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Diageo Aktie News: Diageo am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 17,32 GBP nach.

Diageo
18.84 CHF -2.06%
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Die Diageo-Aktie notierte um 16:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 17,32 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,23 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 17,60 GBP. Bisher wurden via London 1'514'882 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,42 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,66 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.03.2026 bei 13,51 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2026 mit 0,370 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,552 USD je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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