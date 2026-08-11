Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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11.08.2026
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11.08.2026 22:07:15
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2027 um 7 Prozent, womit sie die neuen mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns berücksichtigt./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
17.66 £
|
Abst. Kursziel*:
1.93%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
17.66 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.93%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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