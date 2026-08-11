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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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11.08.2026 22:07:15

Diageo Neutral

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2027 um 7 Prozent, womit sie die neuen mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns berücksichtigt./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
17.66 £ 		Abst. Kursziel*:
1.93%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
17.66 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
1.93%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
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