Diageo 19.23 CHF -1.69% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti erhöhte am Dienstag ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2027 um 7 Prozent, womit sie die neuen mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzerns berücksichtigt./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 20:49 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.