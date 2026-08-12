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FTSE 100-Entwicklung 12.08.2026 09:28:13

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0.01 Prozent auf 10’843.05 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3.253 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0.000 Prozent stärker bei 10’844.19 Punkten, nach 10’844.19 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’835.46 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’849.43 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0.532 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’497.29 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 10’265.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9’147.81 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8.96 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Bank of Georgia Group (+ 2.14 Prozent auf 129.00 GBP), Fresnillo (+ 1.26 Prozent auf 29.85 GBP), Glencore (+ 1.04 Prozent auf 5.80 GBP), Endeavour Mining (+ 1.03 Prozent auf 42.26 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 0.93 Prozent auf 72.93 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-1.72 Prozent auf 0.91 GBP), Bunzl (-1.39 Prozent auf 27.67 GBP), Diageo (-1.36 Prozent auf 17.42 GBP), Burberry (-1.32 Prozent auf 11.55 GBP) und Tesco (-1.30 Prozent auf 4.56 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1’344’727 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 307.060 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3.67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’342.53 13.95 SJZBBU
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