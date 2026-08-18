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Raumfahrt gegen Industrie 18.08.2026 03:25:51

Aktien von Rocket Lab und Caterpillar im Vergleich: Welcher Wachstumstitel hat mehr Potenzial?

Aktien von Rocket Lab und Caterpillar im Vergleich: Welcher Wachstumstitel hat mehr Potenzial?

Ein Rekordumsatz bei Rocket Lab trifft auf ein historisches Rekordquartal von Caterpillar. Wo sehen Analysten jetzt mehr Potenzial?

  • Wachstumstempo bei Neutron trifft auf jahrzehntealte Industriemacht
  • Analysten sehen bei Rocket Lab reichlich Aufwärtspotenzial voraus
  • Iridium-Übernahme und Neutron-Verzögerung prägen die Storyline

Rocket Lab meldete für das zweite Quartal 2026 einen Rekordumsatz, während Caterpillar erstmals einen Quartalsumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar erzielte. Beide Unternehmen wachsen kräftig, doch die Risikoprofile unterscheiden sich deutlich: Auf der einen Seite steht ein margenstarker Schwerindustrie-Konzern, auf der anderen ein noch verlustschreibendes Raumfahrtunternehmen mit ambitionierter Übernahmestrategie.

Rocket Lab wächst schnell, aber mit Verlusten

Rocket Lab steigerte den Umsatz im zweiten Quartal 2026 auf 234 Millionen US-Dollar, ein Plus von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und 34 Millionen US-Dollar mehr als im bisherigen Rekordquartal. Der Auftragsbestand kletterte auf ein Rekordniveau von 2,36 Milliarden US-Dollar. Der Nettoverlust reduzierte sich auf 49,3 Millionen US-Dollar gegenüber 66,4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, der Verlust pro Aktie lag bei 0,08 US-Dollar. Für das dritte Quartal 2026 stellte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 250 und 265 Millionen US-Dollar sowie eine GAAP-Bruttomarge zwischen 29 und 31 Prozent in Aussicht.

Gleichzeitig wird der Zeitplan für den Erstflug der Neutron-Rakete zunehmend enger: Rocket Lab peilt nun an, die Rakete im vierten Quartal 2026 zur Startrampe zu bringen statt sie in diesem Zeitraum bereits zu starten. CFO Adam Spice erklärte, das Unternehmen werde die Rakete hoffentlich noch im selben Zeitraum starten, CEO Peter Beck sagte, Neutron werde bis Jahresende die Startrampe erreichen. Parallel dazu sicherte sich Rocket Lab im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme von Iridium Communications eine Brückenfinanzierung über 3,6 Milliarden US-Dollar von der Deutschen Bank und Wells Fargo. Die endgültige Vereinbarung zur Übernahme wurde am 29. Juni unterzeichnet. Iridium-Aktionäre erhalten 27 US-Dollar je Aktie in bar sowie Rocket-Lab-Aktien, sodass sich ein nominaler Gesamtwert von 54 US-Dollar je Aktie und ein Unternehmenswert von rund 8,0 Milliarden US-Dollar ergibt. Der Abschluss wird für Mitte 2027 erwartet.

Caterpillar liefert Rekordquartal mit hoher Marge

Caterpillar erzielte im zweiten Quartal 2026 erstmals in der Firmengeschichte einen Quartalsumsatz von über 20 Milliarden US-Dollar: Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 20,5 Milliarden US-Dollar gegenüber 16,6 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Die operative Gewinnmarge verbesserte sich auf 20,9 Prozent von 17,3 Prozent im Vorjahresquartal, das operative Ergebnis stieg um 50 Prozent auf 4,295 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 7,77 US-Dollar, bereinigt bei 8,17 US-Dollar, nach 4,62 US-Dollar GAAP-Vorjahreswert, bereinigt 4,72 US-Dollar.

Der operative Cashflow belief sich auf 4,4 Milliarden US-Dollar, das Unternehmen beendete das Quartal mit 6,7 Milliarden US-Dollar Firmen-Cash und setzte 1,5 Milliarden US-Dollar für Aktienrückkäufe sowie 0,7 Milliarden US-Dollar für Dividenden ein. Das Wachstum verteilte sich laut Unternehmen breit über die Segmente Construction Industries, Resource Industries und Power & Energy. Im Earnings Call verwies das Management zudem auf einen Auftragsbestand von 72 Milliarden US-Dollar, ein sequenzieller Anstieg um 9 Milliarden US-Dollar und ein Plus von 92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Analysten sehen bei Rocket Lab-Aktie deutliches Potenzial

Für die Rocket Lab-Aktie liegt ein aktualisiertes Analystenbild vor: Cantor Fitzgerald bestätigte ein "Buy"-Rating und hob das Kursziel auf 122 US-Dollar von zuvor 96 US-Dollar an. Roth MKM beliess es bei "Buy", senkte das Kursziel jedoch auf 110 US-Dollar von 130 US-Dollar. Needham stufte die Aktie mit Buy und einem Kursziel von 120 US-Dollar ein. KGI Securities hatte bereits am 27. Juli von Neutral auf Outperform hochgestuft und ein Kursziel von 107 US-Dollar vergeben. Der Analystenkonsens zeigt laut TipRanks ein Bild von "Strong Buy" bei 16 Analysten, davon zwölf "Buy" und vier "Hold", ohne "Sell"-Einstufung. Das mittlere Kursziel liegt bei 111,93 US-Dollar, die Kurszielspanne reicht von 60 bis 135 US-Dollar.

Für die Caterpillar-Aktie ergibt sich ein überwiegend konstruktives, aber uneinheitliches Analystenbild: Truist Financial bestätigte ein "Buy"-Rating und hob das Kursziel leicht auf 1'225 US-Dollar von 1'218 US-Dollar an - der höchste Wert im Konsens. Citi bekräftigte "Buy" mit einem Kursziel von 1'100 US-Dollar, während JPMorgan zwar ebenfalls bei "Buy" blieb, das Kursziel jedoch auf 1'100 US-Dollar von 1'165 US-Dollar senkte. Bank of America beliess es bei "Buy" und 989 US-Dollar. Auf der vorsichtigeren Seite hoben mehrere Häuser trotz Hold-Einstufung ihre Kursziele an, darunter Robert W. Baird auf 970 US-Dollar (von 900), UBS auf 925 US-Dollar (von 900) und Barclays auf 900 US-Dollar (von 800); Morgan Stanley bestätigte "Hold" mit 915 US-Dollar. Der Analystenkonsens zeigt für Caterpillar laut TipRanks ein Bild von "Moderate Buy" bei 15 Analysten, davon sieben "Buy" und acht "Hold", ohne "Sell"-Einstufung. Das mittlere Kursziel liegt bei 1'006,21 US-Dollar, die Kurszielspanne reicht von 879 bis 1'225 US-Dollar.

Ob Neutron tatsächlich bis Jahresende die Startrampe erreicht und wie sich die Integration von Iridium entwickelt, dürfte die weitere Kursentwicklung von Rocket Lab massgeblich bestimmen. Bei Caterpillar richtet sich der Blick auf die Zahlen zum dritten Quartal, mit denen sich zeigen dürfte, ob sich der breite Auftragsbestand in weiteres Margenwachstum übersetzt.

Julia Walter, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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